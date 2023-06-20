一名男網友高中時和女友共同使用行事曆APP，互相提醒考試或重要事項，上大學後男方就沒用了，沒想到最近打開發現女友畫了很多「X」，追問之下才知道竟是性愛時間表，驚呼「誰會記錄這個啦！」許多網友看了直言「這是閃光彈，我的眼睛已經被閃瞎了」、「清明連假那周也太扯了吧，7天有5天X」。

一名男網友在《Dcard》論壇發文表示，和女友高中就開始交往，當時一起使用行事曆APP，彼此提醒考試或其他重要事情，後來大學兩人考上不同學校，他就沒繼續使用APP了。

原PO最近在整理手機應用程式，點開行事曆一看，發現女友在很多日子都註記「X」，往回查看幾個月都有同樣記號，他忍不住詢問女友，對方回「少裝了，這明明就超明顯」，原PO一頭霧水「是妳的事嗎？還是我的事？」女友羞回「一起的啦，就你最愛做的事啊！」原PO還是想不到，女友只好公布答案「SEX」，他驚呆表示「誰會記錄這個啦！」

有網友認真看了行事曆，發現清明連假那周就有5天「X」，直呼「太扯了吧！7天有5天X，有點羨慕」，也有網友說「頻繁到有點羨慕」、「覺得最厲害是期中、期末考的時候也能X」、「也太X了吧！好好喔，一個星期有個2次就偷笑了。」

記下性愛日子並不奇怪，有女網友表示「我也會記欸，當天做幾次或者在哪裡，看情況有時候也會再詳細一點」、「我也有記錄的習慣，出事了可以算是哪一天」、「女生會記很正常吧，哪天不小心尿道發炎還是搞大肚子，才知道怎麼追究原因！」