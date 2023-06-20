雨後高溫潮濕，常可見野地長出漂亮野菇，花蓮有6名民眾誤食「台灣最惹事的毒菇」綠褶菇後，皆發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，所幸6人趕緊就醫，經治療後已無大礙。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，17日凌晨接獲醫院通報，有民眾疑似烹煮食用玉里鎮高寮大橋旁野生的菇類後，6人食用後皆發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，經急診治療後已返家休養。

衛生局派當地稽查人員前往民眾家裡查詢，民眾表示野菇長得相當漂亮，經指認確認為誤食「綠褶菇」造成。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，梅雨季節高溫潮濕天氣，提供菇菌極佳生長環境，林間、田埂邊和草原上紛紛長出許多不知名野菇。台灣每年幾乎都會發生民眾自行採食野菇而造成的食品中毒案例。

綠褶菇屬有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺並不鮮豔，與可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆。誤食後1至3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。由於綠褶菇常被誤認為美味無毒的雞肉絲菇，時而傳出民眾誤食中毒，是菇類中毒排行榜之首，還被封為「台灣最惹事的毒菇」。

衛生局說明，綠褶菇菌蓋初為半球形，後平展，成熟時，褐色表皮裂開，除中央較密集，餘皆成斑點狀分散，露出白色海綿質菌肉。菌褶初白色，之後逐漸轉為黃綠色。

衛生局表示，通常1種毒菇可能含有多種毒素，因此中毒反應常混合發生，嚴重時可能危及食用者的生命安全。如果誤食野外毒菇產生身體不適，民眾應盡可能收集可疑的毒菇檢體，提供醫師或專家作為專業判定的依據。（編輯：謝雅竹）1120620