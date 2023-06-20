藝圈近日被爆出多起性騷案件，黃子佼、宥勝、許傑輝接連被爆伸鹹豬手，過去從事製片工作的女網友爆料，在綠島出外景時遭「徐姓一線大牌主持人」性騷擾，還扯出董至成跟她借一百元給酒店的泊車小弟，到現在都沒還，對此，董至成以及遭影射的主持人也都回應了。

女網友發文控，男星在海底溫泉對她上下其手，搭車時被他緊跟，甚至在半夜以借筆為由，出現在她房門口，不少網友把矛頭指向徐乃麟，對此，徐乃麟昨（19日）晚透過經紀公司自清，「這輩子就只有30多年前去過綠島一次，只記得和陶晶瑩去錄《頑皮家族》，節目因為要錄潛水內容，行前還特地到中影學潛水，錄影過程很順利。」強調自己並非爆料文中的男主角。

至於董至成被指借一百元給泊車小弟，到現在都沒還，根據《三立新聞網》報導，董至成認了有上過酒店，至於借錢沒還，他則表示真的忘了「真有的話我還她500元好了，連本帶利這樣行嗎？」

黃子佼因強吻、誘拍裸照等性騷擾風波，好男人形象一夕之間全毀，還一口氣扯演藝圈大咖黑料，董至成至今仍不敢相信：「這跟佼佼的人設差太多了，他還講到大S」，董至成曾和大S合作《流星花園》演她爸爸，董至成說：「我跟她每天朝夕相處8個月，說她有嗑藥我絕對是說不相信」。

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