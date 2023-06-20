南科三期擴建都市計畫變更案已完成公告發布實施，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局將接續啟動南科園區擴建用地取得與開發，並同步辦理招商作業，預計2026年完成擴建。市長黃偉哲表示，南科三期開發預估引進半導體、智慧機械、智慧生醫、通訊及電腦周邊、研發創新中心等產業，將創造4900個就業機會及390億元年均產值。

南科一、二期園區建廠用地出租率達99％，發展已趨近飽和，第三期擴建計畫討論已久，南科三期計畫面積約84.5公頃，主要規畫為38.9公頃事業專用區、45.5公頃公共設施用地。全案於去年11月內政部都委會審議通過，並從今年1月辦理再公開展覽作業。

南科三期擴建計畫被看好將可望強化南台灣高科技產業S廊帶體質，提升南部地區整體產業與都市發展格局。

南市府都發局長徐中強指出，南科三期位於現有南科西南側新市區台糖土地（看西農場），緊臨國道8號、北外環快速道路、區道南134線(民生路)、樹谷聯絡道等建設，交通區位優越，未來將兼顧高科技產業發展、八角寮考古遺址保存、地區滯洪排水等需求，達到產業與地方共榮共生及接軌國際目標，可望為大南科地區再注入新的成長動能。

都發局指出，台南市政府配合行政院2020年核定「南部科學園區台南園區擴建計畫」辦理南科園區三期擴建都市計畫變更案，已於今年6月14、15日公告發布實施主要計畫及細部計畫，相關法定作業完成後，後續將由南科管理局啟動擴建用地取得與開發、招商作業。