黃子佼昨(19日)上傳三段影片，不僅承認性騷擾過往，還點名大、小S過去的涉毒案件，而此說法和張蘭過去曾留言砲轟S媽的語音檔極為相似，張蘭昨也趁這波熱度開直播賣貨，結果業績大漲，她在直播內表示自己賣的東西已經斷貨了，據知光是昨天她就創下了單日人民幣525萬元（約台幣2200萬）的營業額，還衝上單日食品帶貨冠軍。

去年大S宣布和具俊曄再婚，就與張蘭一家正式鬧翻，汪小菲曾連發多文狂轟大、小S，連S媽也不放過，文中還扯到黃子佼，而張蘭後來還公布給S媽的語音檔，稱大小S長期吸毒，要他們一家人別再演戲，引來S媽在臉書發文否認，反批：「為什麼瘋子罵人理所當然」。

而昨大、小S又被扯入涉毒傳聞，第一時間她們透過經紀人否認並揚言提告，接著晚間又表示，念在過去情分和黃子佼目前的健康狀態，將保留法律追訴權，再三澄清兩人和具俊曄並未涉毒。而這一連番的風波則是讓對岸的張蘭聞到商機，第一時間就開直播，賣了楊梅，說是揚眉吐氣；賣了醬牛，說是扭轉乾坤；賣了酸湯餃子，說是過年了。

網友更發現，張蘭直播間的背景音樂都是歡樂的歌曲，包括《好日子》、《好運來》、《倍兒爽》、《你好毒》等，引來網友揣測是在調侃大S，而據知她昨光是一天就賺進約2200萬的營業額，可說荷包賺滿滿，引來網友回應：「蘭姐又又又殺瘋了」、「張蘭直播間播了一天了。現在還在播不敢想像賺了多少​」、「賺了錢給黃子佼分點養病錢吧。」、「618已經過去了，但是屬於張蘭專屬的619來了」、「掌握流量密碼的女人」。

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