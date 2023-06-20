永豐餘2022年合併營收796.35億元，年減6.64％、仍創歷史次高，但毛利率13.96％、營益率1.44％，分創近14年、近8年低點。歸屬母公司稅後淨利21.69億元、年減達58.31％，每股盈餘1.31元，雙創近4年低點。

永豐餘指出，去年全球疫情雖趨緩，但受國際地緣政治紛爭及疫情封控影響，能源、運輸、原物料價格上漲，市場需求趨緩，加上各國為抑制通膨而啟動猛烈升息，削弱經濟成長及消費力道，營運營運面臨充滿不確定性的高度挑戰。儘管短期經營遭遇大環境考驗，但永豐餘2012年轉型投控公司，持續多角化經營，其中元太獲利創新高、貢獻投資收益約16億元，永豐金業績持續穩健，挹注投控現金股利約7.6億元。

展望2023年，永豐餘總經理駱秉正指出，經營團隊秉持「專精創新，循環永續」精神及考量公司長期發展布局，以提升技術、擴大推動循環經濟並落實低碳、低耗能、以醣代塑為三大策略，加速落實五大發展目標，讓營運體質更具韌性與競爭力。

駱秉正指出，永豐餘今年將持續朝再生能源及能源管理、下世代新創公司投資孵化、持續全循環經濟發展、醣經濟下新材料開發、工業4.1及上下游產業生態系統建置等五大目標邁進，持續提升ESG並為股東創造合理的長期投資價值，邁向百年企業。