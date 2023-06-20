消息人士表示，眾議院中國議題特設委員會4名議員周二將前往底特律，與福特執行長法利（Jim Farley）及通用執行長芭拉（Mary Barra）會面。

這4位小組成員分別是共和黨眾議員Mike Gallagher和John Moolenaar，以及民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi和Haley Stevens。他們此行還計畫與博格華納（BorgWarner）、大陸集團（Continental）、博世（Bosch）、Tenneco和電池新創公司Our Next Energy等汽車零件供應商高層會面。

在美國國務卿布林肯前腳才踏出中國，美國就出現了應留意過於依賴中國汽車零組件的聲音。

布林肯此行並未取得任何重大突破，儘管在離開前與中國國家主席習近平面對面談了約半個小時。

對於國會的關切，福特周一表示：「我們認同該特設委員會強化美國競爭力以及在美國打造電動車供應鏈的目標，在周二的會議上，我們將分享我們的做法」。

通用汽車則拒絕對這場會議發表評論。

在今年早些時候特斯拉宣布擬在上海建造Megapack電池工廠後，美國眾院該兩黨委員會主席Mike Gallagher已經就特斯拉對中國的依賴表示擔憂。

今年2月福特公司宣布擬投資35億美元，在密西根州建造一座電動車電池工廠。該投資案涉及使用中國電池公司寧德時代（CATL）的技術，美國參議員Marco Rubio因此要求拜登政府審查這項合作案，並呼籲拜登政府不要為使用中國技術生產的電池提供電動車稅負抵免。

福特曾對此表示，比起像其他同業仍然只依賴國外進口，在美國國內製造電動車電池要好得多。