大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日表示，近期中國國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士多次表達希望恢復台灣番荔枝（鳳梨釋迦）輸入大陸，經綜合評估相關整改的基礎上，大陸海關總署決定從20日起恢復台灣釋迦輸入，之後願繼續為恢復台灣農漁產品輸入到大陸提供幫助。

朱鳳蓮表示，過去因多次從台灣輸入大陸的鳳梨釋迦中檢出大洋臀紋粉蚧等檢疫性有害生物，為防範植物疫情風險，大陸海關從2021年9月20 日起暫停台灣的鳳梨釋迦輸入。

但一段時間以來，包含夏立言與饒慶鈴等人士，多次向大陸有關方面表達恢復台灣鳳梨釋迦輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸鳳梨釋迦的安全。

近期，台東縣也提供部分業者的整改情況。在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定從20日起恢復台灣鳳梨釋迦輸入，但輸入大陸鳳梨釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

朱鳳蓮表示，秉持兩岸一家親理念，始終尊重、關愛、 造福台灣同胞，願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。