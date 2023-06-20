近一年台中交易最熱絡的社區由「微笑之心」奪得，共162筆成交，該社區為麗寶集團造鎮案，超過2千坪大基地開發，社區鄰近一中商圈，不僅生活機能充足，也為傳統文教區，周邊有台中一中、台中二中、中國醫藥大學、台中科技大學等名校加持，文教氛圍濃厚，吸引公教、醫護人員及小家庭購屋；此外，同為該造鎮案上榜的還有第七名「世紀雲品」，社區位在「微笑之心」旁，擁有健身房、游泳池、兒童遊戲室、KTV等多項全齡化設施，公設豐富多元。

第二名交易熱門社區則為「台中新站」，東區新成屋「台中新站」同為麗寶集團興建，社區鄰近台中車站與秀泰廣場，周邊的三井LALAPORT也於今年初正式開幕，公設方面承襲麗寶集團一貫風格，採全齡化多元設施與飯店式管理，坪數規劃則以中小坪數主流產品為主，備受小家庭喜愛。

再來則是興富發「夢幻誠」，該社區為榜上點閱量最高的社區，近一個月點閱量破萬次，討論度相當熱烈。接著上榜的是「冠德文心綻」，社區位於捷運文華高中站，為中捷首座共購宅，主打到站即到家，社區鄰近七期與水湳經貿園區，地段精華，目前已有5字頭成交價，也是此次榜上單價最高的社區。第五名則是「總太聚作」，為總太建設位於北屯?子重劃區的造鎮案。再來是位於南屯嶺東建功自辦重劃區內的「豐邑菁科城」。

第八、第九名的「理想貴族」與「美麗殿大廈」為榜上罕見屋齡逾20年以上的中古社區，兩社區近一年皆以低單、低總價小套房產品為主要交易減。最後，上榜的社區「佳茂世界之心」，位於西屯台灣大道與文心路交叉口，斜對角即是台中市政府，周邊百貨商場林立，地段精華。