拿老爺坦克當自殺炸彈 俄攻烏克蘭出新招

面對烏克蘭凌厲的反攻，俄軍正嘗試以猛烈的新戰術回應，那就是將老爺裝甲車變身為大型汽車炸彈。

綜合外電20日報導，最近一段影片顯示，一輛舊坦克直朝烏克蘭部隊藏身的樹林開去，直到大爆炸才停止繼續前進。這種自殺坦克猶如極端組織伊斯蘭國（ISIS）用以攻擊車隊，或是恐嚇敵方的汽車炸彈，但用這種方式只能發動一次攻擊，而犧牲的是拿它們來迅速包圍敵軍，以優勢火力來殲敵的更有效戰略。

美國陸軍駐歐退役指揮官兼軍事分析家赫特林（Mark Hertling）推文說，「在坦克上堆滿炸藥，讓志願者開向敵人，然後趁它爆炸前跳下。俄羅斯人用這種方法來進行裝甲作戰，是多麼愚蠢啊！」

而上周六時，俄軍用了類似戰術，將繳獲的烏克蘭MT-LB裝甲戰車裝上5枚FAB-100炸彈，再加上3.5噸炸藥發動攻勢。這種車載式應急爆炸裝置（VBIED）爆炸力驚人，攻擊方式也很簡單粗暴。

據官媒俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，一名俄羅斯軍官說，大約距離敵軍300米時，駕駛會讓戰車繼續前進，但自己跳下車。俄軍說，這種戰法讓烏克蘭部隊死傷慘重，但沒人能獨立證實這點。