中國人民銀行網站20日消息，中國人民銀行授權大陸全國銀行間同業拆借中心公布，2023年6月20日貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR）為：1年期LPR為3.55％，5年期以上LPR為4.2％。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。跟5月公布的數據比，一年期、五年期LPR均下調10個基點。

此前，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2023年5月22日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.65％，5年期以上LPR為4.3％。Telegram

中新網之前17日報導，大陸政策利率接連調降，13日7天期逆回購（OMO）操作利率和常備借貸便利（Standing Lending Facility，SLF）利率調降10個基點；15日中期借貸便利（MLF）利率也下調10個基點。分析人士當時即預期，20日公布的貸款市場報價利率（LPR）也會調整。實際上，這三類利率都是大陸政策利率體系中重要的組成部分。其中，OMO是短期貨幣政策工具，MLF是提供中期基礎貨幣的貨幣政策工具，SLF則是央行正常的流動性供給管道。專家認為調整目地主要在提振市場主體信心，進一步提振消費和投資。