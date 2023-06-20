據美國之音報導，英國一些跨黨派議會議員和其他人士致函首相蘇納克，敦促他重新考慮允許中共中央外聯部部長劉建超訪問英國並發表演講的決定。劉建超曾長期負責從海外強制遣返被中共視為「經濟逃犯」、「腐敗官員」和其他異見人士的行動。

現任中共中央外聯部部長劉建超定於6月21日在英國智庫英國皇家國際事務研究所的所在地查塔姆大廈演講，並會晤一些英國議員。

劉建超曾任中紀委國際合作局局長、國家預防腐敗局副局長，被指監管將數以千計的中國國民從海外，包括英國，強制遣返或強迫返回中國。

英國《衛報》周一報道，一些中國跨國境被遣返者和他們的家人正在探討，是否可以向西敏斯特地方法官提出申請，要求拘捕劉建超，理由是他被指控犯下國際罪行。

報導稱，這些跨黨派議員和其他人士在信中強調，他們對劉建超的訪問感到震驚，並質疑像劉建超這樣的人如何獲得簽證。這些人說，劉建超在2015至2017年間負責將數千名所謂的國際逃犯遣返回中國的行動，而中國當局採取了法外途徑將這些中國人強制帶回中國。

報導稱，這封信提出的批評是許多議會議員與政府內閣大臣之間更廣泛爭論的一部分。這些大臣被認為更願意就中國的迫害問題避免衝突，以改善同北京更廣泛的關係。

英國外交大臣詹姆斯·克萊弗利（James Cleverly）一直同一些議會議員發生爭執，他們指責他最近數月對中國軟弱。克萊弗利定於今年晚些時候訪問北京，但是一直在試圖安撫憤怒的批評者。

這些英國議員援引人權組織保護衛士提交的報告說，劉建超作為中紀委國際合作局局長，直接控制和負責將數以千計的中國國民從海外強制遣返。

報導稱，中共追捕逃亡到海外人員的行動被描繪成是追捕逃到海外的貪腐官員和經濟犯罪人士，讓他們回國面臨審判。不過，監視中國的強迫失蹤事件和其他人權問題的非營利人權團體保護衛士稱不全是如此，該項目被用於針對政權的反對者。

據該組織的報告估計，近年來，已有9000多中國「逃犯」或流亡者被從海外通過各種途徑押解回中國。

保護衛士的報告還說，劉建超是中共在司法系統之外進行特別調查的機制「留置」的共同發明者之一。「留置」允許中共紀委當局以強迫失蹤、強制拘押，甚至酷刑等手段針對要打擊的官員。報告估計，大約每天有多達70人被置於「留置」調查內。