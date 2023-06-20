婦產科醫師蘇怡寧分享，一位孕婦準備要剖腹產，在麻醉之前竟然還在教老公怎麼攝影，讓他忍不住笑說，要生孩子不緊張，還可以掌控全場教老公錄影，下秒孕婦哀怨地說，還不是因為上次他沒按到開始鍵，引起網友們熱烈討論，1.4萬人笑歪。

蘇怡寧昨在臉書粉專上分享，一位孕婦準備要剖腹產，麻醉之前還在教老公要怎麼攝影、要放什麼角度拍比較好，讓他看了忍不住感嘆說「好貼心喔！妳都要被麻醉開刀了，竟然都不會緊張，還一直交代、關心先生，能掌控全場真棒！」

蘇怡寧表示，這位孕婦聽完哀怨地說「他上一胎沒按到開始鍵！」因此開完刀以後他特別去關心那位爸爸說「這次你終於有錄到了吧？」對方則欣喜地說「有有有！」讓他也跟著鬆了一口氣，因為這位孕婦這次生的是雙胞胎，如果還沒拍到，下一次還要有修正的機會可能很不妙。

貼文吸引1.4萬人狂讚，不少網友留言討論，「還好我三胎都有錄影，不然爸爸不用活了」、「爸爸這一胎再沒按到開始鍵，媽媽應該就準備按下結束鍵，我是說這段關係」、「這就是『父跪險中求』的由來」、「上次沒按到開始鍵應該常常被唸」、「開完刀你才去關心他，我還以為你第一刀下去後會去問他 『誒秒數有在跑吼？』」