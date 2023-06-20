30多歲的印尼籍移工阿山（化名）7年多前來台後，因工作不如預期逃逸，後來在雙北一帶躲藏，並結識也是逃逸的印尼女移工阿雅（化名），2人交往後於5年前生下1女，一家三口東躲西藏，日前獲知移民署推出「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，視情況最低只需繳交2000元罰鍰便可以儘快返國，阿山最後帶著妻女出面，並在移民署人員協助下在月初時回到印尼。

移民署北區事務大隊臺北市專勤隊指出，阿山及阿雅均為印尼籍失聯移工，育有1名5歲女兒，兩人離鄉多年，早就想要出面自首，但因害怕被收容，女兒將無人照料，但隨著女兒年紀漸長，包括教育、醫療都成為很大問題，每天擔心又不知如何是好。

日前阿山聽同鄉透露，移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，自2月1日起至6月30日專案期間，符合資格之自行到案者，不但可以免予收容、裁處最低罰鍰新臺幣2千元，還能免除禁止入國期間管制。

兩人經商議後，日前出面向北市專勤隊自首，一家三口在移民署專案辦理下繳交罰緩，並且在最短時間內返抵印尼，阿山臨走前感激表示，終於結束東躲西藏、一家擔心受怕的日子，又因為家鄉父母根本沒看過孫女，現在希望趕快回家，讓三代同享天倫。

北市專勤隊長蔡培源呼籲，專案已進入倒數階段，當事人應把握最後機會，盡速出面，為使到案手續更加便捷省時，北市專勤隊也特別在台北市服務站設置「一站式自行到案受理櫃檯」，兩單位攜手協助當事人盡速辦妥手續返國，如有自行到案相關問題，歡迎民眾撥打免付費多國語諮詢專線0800-024-881詢問。