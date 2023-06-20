嘉義縣暑假重量級活動「2023東石海之夏」將在8月5日、6日及12日、13日兩個周末在東石漁人碼頭登場，內容包括親子活動、主題市集、晚會表演及在地美食等，縣府也公布今年主視覺，以嘉義沿海最著名的蚵為設計靈感，結合蚵殼、蚵棚及竹筏特色，融入藍色系的漸層，透過海底動物的視角，望向海面上的太陽之都23.5度嘉義，感受嘉義之美！

每年夏天舉辦的「東石海之夏」是具指標性的觀光活動，吸引大量遊客參與。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

東石漁人碼頭年遊客數達50萬人次，每年夏天舉辦的「東石海之夏」是具指標性的觀光活動，以濱海觀光與歡樂親子為主題，經過多年的品牌累積，成為西部濱海高人氣的暑期活動之一，加上今年不僅完成打造海景戲水遊樂園，讓小朋友可以盡情玩水，還有新建的「大船入港」風格觀景台，提供遊客遠眺海景跟休憩！非常推薦遊客來參觀嶄新面貌的東石漁人碼頭。

「希望透過主視覺展現嘉義獨特的海洋觀光意象！」嘉義縣長翁章梁說，東石及布袋沿海盛產蚵，因此以蚵為發想，字體設計以早期採蚵時使用的竹筏為靈感，設計為前端微翹的破浪感，融入藍色系的漸層，象徵著人們隨著時間傳遞所做出的海洋改變和努力！

2023 「東石海之夏」主視覺公布！以蚵展現嘉義獨特海洋觀光。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

文觀局長徐佩鈴表示，今年「東石海之夏」活動內容正在籌辦中，將打造適合全台親子家庭及青少年參加的活動，活動內容精彩且多元，有親子活動、主題市集、晚會表演及在地美食等，將邀集嘉義在地特色店家共同參展，將嘉義最好吃、最好玩的通通推薦給遊客。