台日美軍事合作有重大突破。日本戰略研究論壇（JFSS）本月6日由秘書長長野禮子領軍首度率團訪台，國防安全研究院證實，日方將於7月在日本東京舉辦「台海危機」兵推，將加入台方成員，為首次台美日半官方性質國防智庫聯手進行兵推。

國防院在臉書粉專貼文指出，日本戰略研究論壇（JFSS）長野禮子秘書長6日首次率領前自衛隊高階將領訪問國防院，訪台成員有前陸上自衛隊第34代幕僚長岩田清文上將、前海上自衛隊第32代幕僚長武田智久上將、前航空自衛隊補給本部尾上定正中將及長野俊一秘書。

國防院方面則由霍守業董事長、戰略諮詢顧問李喜明上將、李廷盛代理執行長、國防大學中共軍事事務研究所荊元宙所長、國防戰略與資源研究所蘇紫雲所長、林彥宏助理研究員等人出席。

國防院透露，日方將於2023年7月中，將於日本東京舉辦（台海危機）兵推事宜，是繼2021年8月首次舉辦後，第三次舉辦，但前兩次僅有每日代表參與，今年特地邀請我國出席，預計將會擴大辦理。

國防院也強調，前兩次的兵推主要以美日相關人員為主，但此次將加入台方的成員，共同積極討論，為首次的「美日台兵推」。除此之外，將大幅邀請日本國內外媒體參與報導，預期將備受矚目。美日台將共同攜手維護印太安全。