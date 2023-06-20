大陸外交部網站20日消息，大陸國務委員兼外長秦剛19日晚間與德國外長貝爾伯克通電話。秦剛表示，中德是重要合作夥伴，中德關係非常緊密。大陸總理李強正在德國正式訪問，將與蕭茲總理共同主持第七輪中德政府磋商，相信在雙方共同努力下將取得圓滿成功。

秦剛說，中國的發展對德國是機遇而不是挑戰，更不是威脅，中德之間要合作而不是對抗。中方堅持奉行獨立自主的和平外交政策和互利共贏的開放戰略，願與德方秉持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏原則，推動雙邊關係健康穩定發展，攜手支持經濟全球化，反對「脫鉤斷鏈」，共同踐行真正的多邊主義，維護地區和世界和平與穩定，為世界注入更多穩定性、確定性和建設性。

秦剛就兩國外交領域合作成果同貝爾伯克對表，表示兩國外交部將繼續發揮雙邊關係總協調作用，深化各層級交流對話，加強在國際和地區事務上溝通協調，合作應對氣候變化等全球性挑戰。

貝爾伯克表示，德方願同中方共同努力，推動李強此訪和政府磋商取得積極成果。德方堅持一個中國政策，願與中方密切各層級交往互訪，深入溝通，增進瞭解，加強在經貿、應對氣候變化、綠色發展、人文等領域合作。雙方還就烏克蘭危機交換了看法，同意繼續保持溝通。