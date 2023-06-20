「雞排妹」鄭家純御用律師王啟任與賣淫集團主嫌合作設局仙人跳，誘騙醫生、企業主共40人性交易，事後逼簽和解書、海撈和解金1137萬元，遭檢方起訴求處7年以上重刑，並移付懲戒，律師懲戒委員會認定王違反《律師法》、《律師倫理規範》情節重大，決議王停止執行律師職務，王日前已認罪，但若日後遭法院重判定讞，恐丟掉律師工作。

檢方調查，賣淫集團主嫌徐智威2019年就勾結國三未成年少女，涉嫌媒介性交易後撿走客人的保險套和衛生紙，再恐嚇客人和解，高雄高分院判徐男5年、得易科罰金部分1年定讞。

徐男被判刑後仍不知悔改，2020年羈押期滿出獄後，在台北透過中間人認識王男，2人竟構築仙人跳賺錢計畫，由徐手下在「甜心花園」、「愛甜心」的包養、約會網站上尋找男網友，聯絡18歲以上女子謊稱自己「只有15歲」並前往赴約、發生關係。完事後，王男再假裝自己是女方父親，打電話脅迫男網友和解。

接著王男再以律師身分出面和男網友談和解，用法條恐嚇，逼男網友當場簽下和解書、吐出10萬元到100萬元不等和解金，還要另外付委任費給王男。事後，王男和徐男再五五分帳。

許多嫖客們礙於身分不便曝光，都選擇花錢消災。但有嫖客懷疑遭設計後報警，檢警在徐男住處及王男律師事務所查扣到40多份和解書，從中驚見不少企業主、醫生等社會名流。

檢方認為徐、王涉犯組織犯罪、詐欺、恐嚇、違造文書等罪將其起訴，並建請法院判處徐男8年以上、王男7年以上的重刑，並將王男移付律師懲戒委員會懲戒。高雄地院去年10月首度開庭時，王男面對10名被害人及家屬，當庭認罪表示願意和解。

律師懲戒委員會認定王男行為破壞律師信譽，情節重大，決議依《律師法》第74條規定，停止王男執行職務。

《律師法》第74條規定，律師因涉嫌犯最重本刑5年以上之貪汙、行賄、侵占、詐欺、背信或最輕本刑1年以上有期徒刑之罪，經檢察官提起公訴，律師懲戒委員會得命其停止執行職務。