電動車熱潮在全球發酵，各國紛紛砸下重金拓展在業界的地位，全力追逐技術領先，日本也找上盟友美國簽署電動車關鍵礦物貿易協議，企圖降低對大陸的依賴，但專家認為，日本起步較慢，想就此成為市場的主要參與者，還有很多工作要做，且擺脫對大陸關鍵礦物的依賴並不容易，仍在電動車競賽中落敗。

CNBC報導，美國與日本簽署的關鍵礦產協議，確保兩國得以加強電動車與電車相關供應鏈，且這項協議是在極短的時間內促成的，對比過去需要數年時間才能完成談判，積極的動作突顯日本與美國的急迫性。

即使如此，政治風險諮詢機構Eurasia Group日本及亞洲貿易部門主管David Boling表示，「日本若想要成為主要參與者，他們很有很多事情要做，且起步較慢，無法馬上在這場電動車競賽中全力衝刺。」

此外，David Boling提到，日本車商更加關注混合動力及氫能車款，包括豐田、本田及日產在內的車商是直到最近才宣布擴大旗下電動車的商品線。日本汽車經銷商協會數據顯示，混合動力電動車佔新能源車總銷量的96.8%比重。

日本將與G7集團及「志同道合」的國家一起促進關鍵礦產的開發，美國緬因大學教授Kristin Vekasi坦言，「在一個成功率低的產業，短期內的國家干預是必要的，政府的支持與投資可以減緩採礦項目的長期問題，同時確保價格穩定，解決產業初期缺乏專業知識的風險。」