由行政院編列200億元的全國公共運輸通勤月票措施，讓地方縣市政府以都會生活圈的概念推出月票方案，預計7月1日上路，卻出現中央、地方各自辦記者會，被解讀是互搶功勞。對此，行政院副院長鄭文燦20日指出，地方政府加碼宣傳是好事，讓好政策得到更多響應，北北基桃1200元月票近期更上看60萬人購買。

3大生活圈「TPASS行政院通勤月票」15日開放預購，包括1200元基北北桃通勤月票、999元（台中市民699元）中彰投苗通勤月票，及999元的南高屏通勤月票，販售通路包括捷運車站、臺鐵車站、客運場站及網路APP等，屆時民眾即可搭乘捷運、輕軌、市區公車、公路客運、台鐵、渡輪及共享運具等公共運輸。

不過，通勤月票在總統大選前推出，多少成為中央與地方政治角力戰場，不僅雙方在記者會安排上有較勁意味，其中，北北基桃將月票名稱訂為「都會通」，英文名稱是「Megacity Pass」，和行政院版本的「TPASS」互別苗頭，被解讀是淡化中央主導色彩。

對此，鄭文燦上午出席商周「2023綠電高峰會」前受訪指出，行政院平價通勤月票是統規畫、由地方協助，地方政府要加碼宣傳是好事，最重要的是減低通勤族負擔、提高公共運輸使用率，同時讓都會減壓，有多重功能。

鄭文燦說，中央、地方都能一起宣傳，讓好政策得到更多響應，這是好事，原本預估北北基桃1200元通勤月票約有38萬人購買，但現在上看60萬人。