晶華受惠邊境解封後住房業績回升、餐飲需求維持暢旺，2023年首季歸屬母公司稅後淨利3.61億元，創同期新高、歷史第五高，每股盈餘2.84元。前5月自結合併營收28.11億元、年增達32.16％，為近6年同期高點，若排除達美樂及海外麗晶影響，實則創同期新高。

展望後市，晶華將延續疫情期間累積的創新營運概念及員工職能，持續推動住房、餐飲及精品業績。因應國際商務及觀光旅遊市場回溫，集團將有效整合旗下海內外品牌資源，以優勢延伸策略加速業績成長，積極鞏固市占率。

晶華目前尚有5處新據點籌備中，包括北投晶泉丰旅、頭城晶泉丰旅、墾丁捷絲旅、林口晶英薈旅、林口捷絲旅，將自明年第三季起至2026年間陸續加入營運版圖，加計由洲際酒店集團（IHG）負責的9間麗晶（Regent）海外開發案，共有14間新據點籌備中。

晶華董事長潘思亮表示，目前外籍商務客已遠超過疫前、觀光客也回流一半，預期台灣飯店業營運狀況在明、後年可恢復到疫前表現。不過，晶華目前營運已超越疫前水準，集團都會及度假據點均持續破紀錄，預期今年營運應會創歷史新高，且持續至明年應無問題。

投顧法人看好晶華將成為來台旅客回升最大受惠者，預估今年住房及餐飲營收將年增51％、23％，平均客房收益（RevPAR）年增達1.14倍，產品組合轉佳將推動營益率創31.9％新高，推升評價及股價動能，今年每股盈餘估逾13.4元，首評「增加持股」、目標價394元。

另一家投顧法人也認為，隨著解封及港澳自由行開放效益逐步顯現，預估晶華今年客房及餐飲營收將成長47％、27％，有望推動全年獲利逐步成長，每股盈餘估逾12.8元，維持「買進」評等、目標價自341元調升至353元。