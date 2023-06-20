昨日傳出聯發科奪下Google AI的ASIC項目，採用台積電(2330)5奈米製程，該計畫主要是由聯發科提供串行器及解串器(SerDes)方案，協助整合Google自行開發的張量處理器(TPU)，藉此讓Google可以打造出最佳性能的AI伺服器晶片，只是該一消息已經遭到聯發科駁斥。

美系外資針對上述事件釋出最新看法，外資認為，聯發科擁有7奈米的112G SerDes IP，目前用於Cisco和Juniper的網絡ASIC項目。 根據對代工供應鏈檢查顯示，目前有幾家公司可能正在與Google合作，包括Broadcom(博通)、Marvell(麥威爾)和聯發科，故究竟聯發科是否有拿下Google AI訂單目前尚不清楚，只是在該消息的激勵下，聯發科股價昨(19)日大漲4.5%，但也因為如此，聯發科今日的除息行情恐遭失去支撐。

另外，聯發科與高通的價格戰競爭，美系外資認為，第三季兩家公司在高端5G SoC平均售價削減約5~10美元。現階段維持聯發科減碼評等、目標價618元。