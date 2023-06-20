雲品表示，此次受理委託經營的紅河谷案場，位於烏來加九寮溪與南勢溪交會口，舊稱「加九寮」（Sokali），在泰雅族語中為漩渦之意，漫活（Maho）為泰雅部落在小米收割結束後就會舉行的饗宴祭典，希望以尊重當地、傳承文化方式於當地承攬旅宿服務與附屬服務。

「蘇卡利‧漫活」溫泉連棟別墅共規畫7間客房，將以民宿執照營運，並設有餐飲附屬設施與戶外餐飲200席。建物保留南勢溪原始山稜線景觀，客房均有高坪數起居與臥室空間，每間均可享受清澈透明的烏來溫泉「弱鹼性碳酸氫鈉泉」，其中3間更擁有露天溫泉風呂。

雲品表示，「蘇卡利‧漫活」溫泉連棟別墅採用充滿自然原石與原木的軟裝物件設計規畫，讓別墅中充滿著自然又溫潤的風情，還可近距離享受烏來靜謐山景與紅河谷壯麗清幽的碧綠溪谷美景，即日起受理預約參觀，雙人住宿溫泉客房一晚定價每晚1.8～3.8萬元間。

雲品總經理丁原偉表示，目前受理的委託經營案包括星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業、頂級民宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理等五大類型，目前共有10處據點，其中「蘇卡利‧漫活」為頂級民宿經營管理，將於明年第二季投入營運陣容。

此外，看好疫後觀光餐飲業復甦，雲品表示，也有許多對於永續、環保與文化藝術經營理念的業主，正與雲品積極洽談委託經營案中，分別在北、中、南、東部共有10處案源討論提案中，看好「君品Collection」未來將能為雲品擴展更多市占率與品牌能見度。