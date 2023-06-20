近日台灣各界性騷擾爭議連環爆，政界人士也頻頻捲入其中，不過去年曾代表民眾黨參選桃園市議員的黃國晏卻認為，MeToo已經變成「女拳自助餐」，希望所有女性以後跟他談事情時，都可以善用e-mail與通訊軟體。

黃國晏昨（19）日在臉書表示，這年頭跟女性當面說話時要很小心，如果看著對方的臉，會被說一直盯著她讓她不舒服；有時候想接下來要說什麼，眼神因此有點飄忽，會被質疑在看哪裡；若避開臉部看低一點，會被質疑是在看對方胸部；避開上半身看底下，則會被指責看大腿；但要是盯著地上，又會被酸自卑、沒自信、不禮貌，甚至被說是猥瑣男。

「莫非真是人帥沒煩惱，人醜性騷擾？」黃國晏自嘲，他因為長得醜的關係，很害怕會被告性騷擾，為了避免以上事件會發生在他身上，希望以後有女性要跟他談事情時，都可以善用e-mail與通訊軟體，並在最後怒嗆「我X你的假女權女拳自助餐」。

一篇短短的文章引起網友爭議，不少人怒批「不尊重人的傢伙也不會尊重選民吧」、「原來這就是貴黨的理念？知道了」、「好可悲，難怪民眾黨完全不懂怎麼處理性平案件」；不過也有網友支持，說「在這邊說什麼大實話啊」、「女權自助餐是不是急了，怕有影響力的人把實話說出來」、「憑心而論，他哪裡講錯了？」

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