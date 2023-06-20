2024年總統大選，台灣選民在2023年6月份的支持趨勢。（曾薏蘋截圖）

台灣民意基金會今公布最新民調，2024總統大選選民的投票傾向，約3成7挺民進黨賴清德、2成9挺民眾黨柯文哲、2成挺國民黨侯友宜，該基金會董事長游盈隆認為，7個月來，柯狠甩侯、直追賴，像一隻會噴火的哥吉拉。

本次調查顯示，賴清德支持度36.5％、柯文哲29.1％、侯友宜20.4％、8.8％尚未能決定、5.2％沒意見、不知道、拒答。和上個月相比，賴清德略增0.7個百分點、柯文哲上揚4個百分點、侯友宜下滑7.2個百分點；上個月賴原本領先侯8.2個百分點，如今擴大領先到16.1個百分點，侯原本領先柯2.5個百分點，如今反被超前8.7個百分點。

進一步分析，20-24歲有6成7挺柯文哲、8.8％挺賴清德、7.4％挺侯友宜；25-34 歲有4成挺柯、2成8挺賴、1成3挺侯；35-44 歲3成5挺柯、3成2挺賴、2成挺侯；45-54歲3成6挺賴、3成4挺柯、1成9挺侯；55-64歲4成7挺賴、2成6挺侯、1成7挺柯；65歲及以上4成7挺賴、2成7挺侯、 9.6％挺柯。

教育背景看，大學及以上教育者4成3挺柯文哲、2成8挺賴清德、1成7挺侯友宜；專科教育程度者3成5挺賴、3成1挺柯、2成挺侯；高中及高職教育程度者，4成挺賴、2成4挺侯、2成3挺柯。

省籍族群看，河洛人中3成9挺賴清德、2成9挺柯文哲、2成挺侯友宜；客家人中3成8挺賴、3成2挺柯、2成挺侯；外省人3成5挺侯、3成1挺柯、1成8挺賴。

游盈隆說，柯文哲在基層白領人員和學生方面有明顯領先；侯友宜沒有在任何職業或行業居領先；賴清德和柯文哲在自營商／企業主、高階白領人員、軍公教人員、勞工方面，競爭激烈，相差在3個百分點左右或以內。

民進黨支持者中8成4挺賴清德、3.3％挺侯友宜、8.1％挺文哲；國民黨6成5挺侯、2成挺柯、8.5％挺賴；民眾黨7成7挺柯、1成1挺侯、6.8％挺賴；中性選民1成9挺柯、1成6挺侯、1成6挺賴。

六都16縣市中，賴清德除了在台中市落後柯文哲 5個百分點外，台北市和柯平分秋色，桃園市略領先柯1.5個百分點，新北市、台 南市、高雄市及其他 16 縣市都大幅領先柯，值得注意的是，侯友宜在新北市獲3成1挺，落後賴 2.3 個百分點，但在所有其他區域都已呈現大幅落後賴柯，整體上是全面弱化的狀況。

從最近七個月的趨勢來看。賴清德最低是二月 27.7％，最高是六月 36.5％，相差 8.5個百分點。目前與來勢洶洶、位居第二的柯文哲相差7.4個百分點。面對當前總統選情丕變，政黨體系可能重整，藍白選民自動重組的威脅下，能否持續維持領先優勢，是不容忽視的挑戰。

侯友宜挺度最高是去年12月有38.7％，最低是現在 20.4％，差距18.3個百分點，幾乎是腰斬的狀態。民意挺度曾大幅下滑三次，每次都流失7個百分點以上，分別是1月、3月和6月。5月17日獲黨徵召參選2024總統，有跡象顯示曾有過「曇花一現式」的提升，但隨著黨內提名爭議擴大，獲提名後的表現不如挺者預期， 再加上新北幼兒餵藥案的一記重擊，導致人氣與挺度空前重挫。收拾殘局，急起直追，是當務之急。

柯文哲支持度大致維持在2成上下，但5月一舉躍升到25.1％，6月達29.1％，和訪美歸來之後，勇於針貶時局，火力全開，大膽提出自己對國家大政的觀點有關。2個月內民意挺度躍升6.5個百分點，表示支持者已經不再侷限於年輕高學歷族群，而且在全國擴散。游盈隆認為，照這樣發展下去， 尤其當侯友宜聲勢急遽轉弱的時候，柯文哲不無席捲全台藍白選票，對賴清德構成嚴重威脅的可能。