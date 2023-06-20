新北幼兒園餵藥案風波延燒，中華民國幼教聯合總會18日發聲明推動「生病不入校、老師不餵藥」，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，基隆一名幼兒園孩童家長表示，因新北餵藥案的關係，園方通知未來若有代餵藥需求，需附上診斷證明，但他認為這做法無法解決問題，問題的根本還是教職員的專業和道德，說法引起家長炸鍋討論。

原PO昨（19）日於臉書社團《基隆人》指出，收到孩子就讀的幼兒園通知，若孩童生病要請教師代餵藥，需附上診斷證明，做法讓他不解。因藥袋上都有診所名稱、病患姓名，每次用藥量、藥品種類等，寫得很清楚。

原PO直言，過去沒有這樣的做法，因其他縣市發生餵藥案，演變成所有的家長都需附上診斷證明，但這不會解決老師對孩童「餵其他藥物」的問題，「一切都回歸到教職員的專業與道德」。

貼文引來不少家長討論，「最簡單，以後老師一律不幫忙餵藥」、「為什麼老師要幫餵藥，生病就不要去學校啊！又感染到其他同學」、「要診斷證明就有點過份，老師幫忙餵藥是協助家長，重點是如果老師餵了不該餵的東西家長也不會知道，這才是問題重點」、「診斷證明跟餵進去的藥品無關啊！應該是處方箋比較重要吧」。