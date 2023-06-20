大陸外交部網站20日消息，大陸外交部發言人毛寧宣布大陸國務院總理李強將於6月27日出席在天津舉行的第十四屆夏季達沃斯論壇。期間李強將出席開幕式並發表主旨演講，會見世界經濟論壇主席施瓦布等外方嘉賓，並與世界經濟論壇全球企業家代表對話交流。巴貝多、蒙古國、紐西蘭、越南等4國總理也將與會。

本屆論壇主題為「企業家精神：世界經濟驅動力」。

巴貝多總理莫特利、蒙古國總理奧雲額爾登、紐西蘭總理希金斯、越南總理范明政以及世界貿易組織祕書長伊維拉將與會。

應李強總理邀請，巴貝多總理莫特利、蒙古國總理奧雲額爾登、紐西蘭總理希金斯、越南總理範明政將結合出席論壇對中國進行正式訪問。

本屆夏季達沃斯論壇年會以「企業家精神：世界經濟驅動力」為主題，設有重啟經濟增長、全球背景下的中國、能源轉型和材料供應、保護自然和氣候、後疫情時代的消費趨勢、創新發展等6個專題，將舉辦150多場分論壇，預計部分國家和地區政要、前政要、國際組織負責人以及國內外工商界、媒體界人士、專家學者等1500多位代表參加論壇。