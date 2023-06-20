伊雲谷自2014年即與Amazon Web Services(AWS)建立合作關係，並在2017年成為大中華區首位「AWS核心級服務合作夥伴」，長期培育雲端人才，截至目前，伊雲谷已取得AWS超過680張證照。伊雲谷獲國際原廠認可並提供一站式顧問服務，為各產業提供最適切的雲端方案，全球成功客戶案例超過5,000個，為金融業、製造業、資訊軟體、零售業等領域企業提供雲端解方。

伊雲谷台灣業務處總監徐嘉聲表示，此項媒合計畫結合國際大廠全球通用的優勢，以及伊雲谷為客戶提供的一站式顧問服務，一同深化共拓台灣企業數位化發展。透過媒合計畫，伊雲谷有信心協助仍在觀望的業者無痛轉型，找到企業升級的最佳切入點。

為加速國內企業深入了解雲端，伊雲谷攜手AWS於媒合會中舉辦兩場次講座，分別以「AWS介紹與核心服務說明」及「雲端應用課程－數位韌性與災難備援」為題分享，讓各產業與會者了解國際原廠服務及相關運用，為成功降低企業對上雲的疑慮，會中安排實際操作環節及一對一對談，由伊雲谷專家針對業者數位化進程進行初步分析，以利企業透過雲端潛力發揮營運最大效益。