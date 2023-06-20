早起被認為可讓人工作效率提高，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，他個人喜歡早起，因早起讓他有更多時間安排工作，但早起並非唯一方法，真正有效的個人生活方法、即自律的態度，才是真正提升職場力量，且維護健康的關鍵。

黃軒在其粉專貼文表示，常有人詢問早起為何能提高工作效率，他個人是喜歡早起的人，因為早起有5大好處：1. 有更多時間來規劃工作。2. 讓人在精神最好時完成需專注力的工作。3. 讓人遠離訊息干擾。4. 讓人維持健康、增強免疫力，減少生病風險。5. 讓人保持樂觀心態、增加自信。

但他也表示，有些人早起工作，未必能提高工作效率，真正讓人做好工作的原則其實是自律，習慣自律才有效率。若能習慣自律，將自律程式變成習慣，個人的效率也隨之提升。

黃軒並補充，個人生活方法能提升職場力量，例如建立待辦清單；簡化工作流程，去除無效的溝通；建立合理的獎勵機制，讓自己有達成目標的動機；安排適當的休息時間，讓自己得以恢復精力；不斷學習和進步，以提高工作技能與知識。

他表示，自律並非嚴苛打擊自己的生活，而是自己規劃設計生活，讓一切生活順利的習慣，是人修養自己的結果，「人的生命雖可能很短、很無常，但仍可以很精采、很有效率。」