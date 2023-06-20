藝人黃子佼昨（19日）因被爆料過去性騷多名年輕女性而情緒不穩，進行毀滅式爆料，而後疑似自殘被急送往醫院治療，目前人已經清醒，多年來打造的正面形象毀於一旦；而19日當天上午，黃子佼直播道歉時抖出大小S吸毒事件，掀起了許多網友的回憶，找出當年的週刊封面，引起熱烈討論。

黃子佼在發布3支毀滅式爆料直播影片後，便缺席原定下午出席的活動，據《鏡週刊》報導，黃子佼把自己關在房間中自殘，愛妻孟耿如發現後立刻將他送往台北長庚醫院，黃子佼目前並無大礙。但其實這並非孟耿如第一次經歷類似情況， 2019年她的弟弟孟耿德罹患憂鬱症輕生，姊弟倆感情深厚，為了懷念弟弟還在手臂上刺青，沒想到再遇老公尋短未遂，令人不勝唏噓。

黃子佼送醫的消息傳出後，耿孟如聲明中寫道：「我是耿如，很遺憾今天早上的事件。佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。我們是一家人，我一定會陪著他一起面對、一起彌補錯誤。」

黃子佼送醫後，愛妻都陪在他身旁。(圖/黃子佼 臉書)

網友紛紛湧入孟耿如臉書加油打氣，「加油囉！心裡堅定～妳可以挺過這一切的」、「希望有人可以介入，不要造成遺憾的事件」、「加油，關關難過關關過」、「加油 沒事的 你們都要好好的！請他要好好活著！！！真的沒什麼」。

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