台灣民意基金會今公布最新民調，誰是美國最屬意的 2024 台灣總統人選，54％覺得美國比較希望民進黨賴清德當選、52.8％覺得中國(中共)比較希望國民黨侯友宜當選。

民調顯示，誰是美國最屬意的 2024 台灣總統人選，54％覺得美國比較希望賴清德當選，12.9％侯友宜， 12.3％覺得是柯文哲，10.4％很難說，10.5％不知道、拒答。 五成四覺得賴清德是美國較屬意的人選，一成三覺得是侯友宜，一 成二覺得是柯文哲，二成一覺得很難說、不知道、拒答。

至於誰是中國(中共)最屬意的 2024 台灣總統人選，52.8％覺得中國(中共)比較希望侯友宜當選，25％柯，6.9％是賴，7.5％很難說，7.9％不知道、拒答。 五成三覺得侯友宜是中國(中共)較屬意的人選，二成五 覺得是柯文哲，6.9％覺得是賴清德，一成五覺得很難說、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，以侯友宜平常的言行及一貫謹慎的政治風格應不至於會被聯想成中共最屬意的人選，最有可能是因為他被國民黨徵召參選而後產生的聯想。

此外，台灣人對主要總統候選人的感覺，賴清德的感情溫度是56.48 度。游盈隆認為。這樣的溫度，對一個正在競逐大位的全國性政治人物而言，是最起碼的必備政治資產。

對侯友宜的平均溫度48.78 度。他說，對一個剛贏得所屬政黨提名，正在競逐總統大位的政治人物而言，是一場惡夢，一個嚴重的打擊。

對柯文哲的感情溫度是53.06 度。他認為，這樣的溫度，代表好但不夠好，需要加溫，才能成為珍貴的政治資產。

本次調查訪問期間是2023 年6 月12-13 兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。