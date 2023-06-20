性騷擾風波在演藝圈連環爆，過去從事製片工作的女網友爆料，在綠島出外景時遭「徐姓一線大牌主持人」性騷擾，男星在海底溫泉對她上下其手，搭車時被他緊跟，甚至在半夜以借筆為由，出現在她房門口，有網友把矛頭指向主持人徐展元，對此，他也在臉書反駁此事，「我堅決反對性騷擾，但請勇敢的爆料者，直球對決！直接說出加害者的姓名，一槍斃命！」同時，妻子谷懷萱也現身留言。

女網友文中指出，男主持的老婆也是將軍的女兒，讓網友把矛頭指向徐展元，對此，徐展元今（20日）早發文：「我姓徐，愛妻谷懷萱的父親是將軍，這是事實。」不過他強調：「我“不是”媒體報導性騷擾案件網友臆測的加害者！1.我這輩子還沒去過綠島。2.我不是一線大牌主持人（我只是入圍金鐘獎，節目還暫停了）。」

徐展元說，谷懷萱父親在她小學二年級時就過世，由媽媽獨自撫養5個女兒長大，「而且谷家人從不拿父親是將軍對外炫耀，逝者為大，我們不願先人與這種負面新聞牽扯關係」，強調不實影射會傷害到他們夫妻的家人與朋友，「我更要負責任的鄭重澄清，我徐展元絕對不是性騷擾的加害者！」

徐展元呼籲，爆料者直球對決，直接說出加害者的姓名，讓他一槍斃命，「不然對於被波及無妄之災的人來說，也是一種傷害，不是嗎？」對此，谷懷萱事後也親上火線留言：「本來無一物，何處惹塵埃，是非黑白，自有公道」，以行動挺尪。

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