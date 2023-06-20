調查局台北市調查處調查官楊道昀，遭檢舉在借調法務部辦事期間，以加班名義去健身房等私人活動，涉嫌浮報加班費；北機站上周約談楊到案，訊後請回。調查局20日表示，調查局將全力配合新北地檢署調查，若查證楊員不法屬實，必定從嚴懲處，絕不寬貸。

至於媒體報導，楊員是法務部長蔡清祥上任後欽點借調法務部辦事，調查局澄清，楊員2018年3月間即已借調法務部辦事，蔡清祥是同年7月才上任法務部長，兩者並無關連。

調查局北機站接獲檢舉，指楊道昀於調部辦事的4年多期間，涉嫌利用加班時間，上健身房及外出看房子，北機站報請新北檢指揮偵辦。北機站上周已約談楊到案，訊後請回。

依規定，調查官借調法務部辦事，加班費每月可提報80小時，由法務部核銷，而一般外勤調查官，每月最高則只能請領20小時加班費。因此有同事看不下去，認為楊員調部辦事是「爽缺」，卻以加班名義做私人事務，檢舉楊涉嫌浮報加班費。

調查局今強調，「正人必先正己」，重申維護工作紀律之決心，要求全體調查人員無論負責處理何種性質之工作，均應嚴守紀律，恪遵法令，以符合國人期待。