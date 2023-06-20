2024總統大選開跑，藍綠白為能源政策交鋒，國民黨智庫日前針對能源解方提出核二、核三廠延役政見，傳出國民黨總統參選人侯友宜不同調，但他昨鬆口，盼在確保核安條件下，靠核電延役解決短期能源問題。對此，行政院副院長鄭文燦20日直言，此主張與侯友宜過去擔任新北副市長、新北市長的作為完全不同，「過去卡核廢料，現在說要延役是矛盾的。」

針對能源問題，侯友宜提出兼顧安全、減碳、穩定三大原則的能源比例，在確保核安的前提下，短期因應措施為核電廠延役，中期則逐步降低火力發電比重、降低碳排，從現在天然氣和燃煤的80％，降到主要國家的50至70％標準。

侯友宜也指出，為補足電力缺口，長期是加速發展風力、光電、地熱等再生能源，加上推動氫能與儲能系統以及智慧電網，確保電力穩定、安全、可靠。

對此，鄭文燦上午出席商周「2023綠電高峰會」前受訪指出，如果侯友宜主張核二核三延役，前提是必須讓相關研議準備能夠完成，以核一、核二廠來說，最需要的乾式儲存設備，讓燃料棒從反應爐裡抽離，新北市在這部分的審查，分別卡了8年和10年。

鄭文燦直言，侯友宜等到要選總統才提出核二、核三延役主張，與他過去擔任新北副市長到新北市長的作為完全不一樣，且是經過法院判決，新北市敗訴，「所以過去卡核廢料，現在說要延役這是矛盾的。」。

鄭所提的新北敗訴案，是指台電核一、核二興建室外乾貯場長期在新北市府審查， 核一水保計畫送審多達13次，訴願也被駁回，最後提行政訴訟，市府今年放棄上訴；核二因最高行政法院駁回新北市府上訴確定，兩案新北市府都被判敗訴。