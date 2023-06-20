台大牙科攜手安克生醫以「超音波智慧睡眠檢測」展開臨床合作。台大醫院牙科部主治醫師陳韻之教授在「超音波睡眠科學應用論壇」分享雙方合作成果，他指出，根據過往數十年的臨床觀察，確實能透過觀察患者上呼吸道的組織結構與型態，預測患者的牙套適配性。然而過往的臨床觀察，採用的是MRI磁振造影，普及難度高，此次雙方透過「超音波智慧睡眠檢測」，不僅再次驗證過往的臨床觀察，也因為該影像系統為非侵入性、無輻射的超音波，能在更迅速情況下，精準判斷佩戴牙套的成功率，也相信更容易普及到臨床使用。

雙方合作成果已於本月的美國聯合專業睡眠學會(SLEEP 2023)進行發表。安克生醫李伊俐總經理表示，如何有效提早辨認出配戴止鼾牙套的有效性，達到精準治療，同時提升醫病關係，對患者和醫師來說都相當重要，此次合作成果令人振奮，相信從前端的篩檢到後續的治療，在阻塞型睡眠呼吸中止症的治療領域上，跨出相當重要的一步。