近期台灣屢屢爆出性騷擾事件，從民進黨開始，一路向外延燒，「MeToo」事件越演越烈，加害者幾乎遍及各行各業。對此，《中時新聞網》針對哪位名人涉及性騷最讓人感到意外發起網路投票，結果由藝人黃子佼居首，後面分別是演員宥勝、政治評論員朱學恒跟前立委陳柏惟。

《中時新聞網》Youtube頻道19日發起網路投票，截至今早10點30分，總計有2.2萬人參與。針對題目「MeToo浪潮持續延燒，有沒有你覺得形象大崩壞，行為最誇張的公眾人物呢？」認為是「黃子佼」的網友高達43%、其次為宥勝19%、朱學恒跟陳柏惟也分別各占15%、最後藝人許傑輝則只占8%。

對於名人形象破滅，網友紛紛留言表示，「想不到黃子佼，會如此」、「黃最讓人意外吧」、「論形象反差，肯定是黃，其他人都覺得好像不意外」、「3Q（陳柏惟）是從頭到腳符合人設」、「覺得陳柏惟就是人設如一，一點都沒有崩壞，他就是自帶油膩」、「唯一不意外的是陳柏惟」、「朱和3Q一直很符合人設」。

不過也有民眾持其他意見，稱「由此可見所有公眾人物的形像都是設計出來的」、「這跟疫情一樣，過陣子就沒事了」、「個人感覺應該還有更誇張的還沒被爆出來，只是我們不知道而已」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。