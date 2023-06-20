羅智強日前為倡議「政黨輪替大聯盟」引發爭議道歉時，韓國瑜曾留言「國民黨要爭氣」鼓勵他。（中時資料照）

國民黨台北市立委參選人、前議員羅智強今（20）日在臉書分享前高雄市長韓國瑜曾說過的「國民黨要爭氣」，認為這句話對現在的國民黨恰如暮鼓晨鐘。

根據《台灣民意基金會》今公布的2024總統大選最新民調顯示，支持度以民進黨參選人賴清德36.5%最高、民眾黨參選人柯文哲29.1%次之，國民黨參選人侯友宜則為20.4%，和上個月相比，賴、柯的支持度分別增加0.7個、4個百分點，侯則是下滑7.2個百分點。

而日前羅智強為倡議「政黨輪替大聯盟」引發爭議道歉時，韓國瑜曾留言「國民黨要爭氣」鼓勵他，上述民調今日公布不久後，羅也於臉書分享這段話，他表示風雨如晦、雞鳴不已，韓這短短6個字，對今日此時的國民黨而言，恰如暮鼓晨鐘，「一起加油」。

不少網友也在羅智強的貼文留言表達意見，「國民黨要團結，自己人要幫自己人」、「要爭氣就不該藍白合」、「藍營小雞要團結一致全力支持侯友宜，別自亂了陣腳」。