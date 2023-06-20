國泰金每月初定期對集團客戶發出電子問卷，了解一般民眾對經濟的直觀感受，俗稱「國泰庶民指標」，本月共回收1萬5,576份有效問卷。

據國泰金公布的6月最新調查，民眾對於台股的樂觀指數，從5月的1.2，到6月明顯大幅提高到17.7，風險偏好指數也上升至13.7 ，比起5月的8.6也提高許多。

國泰金表示，調查期間財報數據優於市場預期，且特定產業題材發酵，投資人交易熱絡，國際主要股市震盪偏升，帶動股市樂觀情緒走高、風險偏好也上升。

國泰金6月也調查民眾對於影響今年台股走勢的主要因素。調查結果則顯示，36.4%的民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度是影響台股走勢主因，25.3%民眾覺得美國股市為影響大宗，19％民眾認為關鍵是台灣經濟成長及企業獲利表現，15.4%民眾則表示兩岸關係穩定度為重要因素。相較之下，僅1.1%民眾認為中國股市是影響台股的主要因素。