高雄市政府昨舉辦記者說明查出苯巴比妥，4間診所有不當用藥情況，侯友宜競選工作室今揭露，高雄不只被查出有4間診所不當使用苯巴比妥，2016年陳菊執政時，就被爆出有醫生長年使用苯巴比妥治療嬰兒腸絞痛，但民進黨7年來零作為，只顧造謠恐嚇民眾、打擊政敵，如今迴力鏢卻重傷自己。

侯友宜競選辦公室發言人江怡臻說，新北私幼傳出疑似餵藥後，新北市府立刻積極查處，衛生局迄今已針對領有管制藥品的診所、藥局、醫院，實地查核845家，不像高雄只查巴比妥，查核還包含鎮靜、麻醉藥品類，目前沒有查到不法流向及違法販售藥品，另已組成8大醫院醫療團隊及藥物檢測專家諮詢會議，守護幼童安全。此外，新北還查了網路平台226家也未查獲，反觀高雄市只查巴比妥類，一查不得了，查出4家。

她表示，之前抹黑侯友宜的民進黨的議員、立委好像什麼事都沒發生，還稱讚高雄做得好，這樣的雙重標準，再次證明民進黨為了選舉，不在意家長孩子。

她批評，新北餵藥案在真相未明前，民進黨立刻由賴清德帶頭，結合黨公職、側翼不斷散播新北幼兒遭餵毒，引發家長巨大恐慌，隨著衛福部出面證實汐止私幼案「未檢出」，也打臉一票民進黨人士謠言，但造成的社會撕裂與恐懼，已難彌補。

從小在高雄長大的侯友宜競選辦公室發言人柳采葳則說，高雄被查出不當用藥的診所中，其中一間她小時候也常去，令她非常訝異，並揭露 2016年就有媒體報導，高雄有醫生長年使用苯巴比妥治療嬰兒腸絞痛，代表類似的案例早就發生，「健保署、食藥署還在裝睡嗎？」尤其食藥署上周在記者會上大言不慚表示，「今年已稽核的管制藥品持有機構中，含苯巴比妥藥品在內，均未發現流向異常」。

柳采威質疑，請問食藥署是清查不確實？還是為了袒護民進黨、賴清德所以查出來不敢講？要求食藥署跟衛福部立刻成立專案小組，查明流向，給全民一個交代。