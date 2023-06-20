國內最大幼兒足球盃賽2023安聯小小世界盃邁入10周年，也喊出「榮耀『十』足」主題，吸引全台近千支幼兒足球隊報名參賽，6月24日、25日在台北市師範大學校本部舉行全國總決賽。

2023安聯小小世界盃於20日舉辦賽事記者會，今年維持U6到U15共5個組別報名參賽，吸引近千支隊伍報名，最終535隊入選參賽，經過台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市及花蓮縣的預賽，加上推廣離島足球運動，大會另設保留名額給離島地區參賽隊伍，有56隊晉級24日開始的全國總決賽。

賽事能夠順利舉辦，有賴贊助單位安聯人壽10年來大力支持，安聯人壽總經理林順才和中華民國迷你足球協會推廣大使許淑華、中華民國迷你足球協會理事長房振昆等貴賓蒞臨賽前記者會現場，林順才表示：「安聯小小世界盃舉辦10年了，逐漸成為台灣最重要的基層賽事之一，這是相當不容易的事，今年在全球新冠肺炎疫情趨緩下，安聯人壽也再度開放培訓名額，讓參賽球員有機會前往德國參加『安聯Move Now足球小將夏令營』，機會非常難得。」

2023安聯小小世界盃全國總決賽將於6月24日、25日於國立台灣師範大學校本部田徑場舉辦，5個組別最終冠軍隊伍，就能把象徵最高榮譽的冰淇淋冠軍獎盃帶回家，並能獲得限量版迷你冰淇淋冠軍金盃鑰匙圈做紀念。