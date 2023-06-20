吱吱推出全新單曲《Air Ball》。（有聲娛樂提供）

吱吱推出全新單曲《Air Ball》。（有聲娛樂提供）

吱吱推出全新單曲《Air Ball》。（有聲娛樂提供）

吱吱推出全新單曲《Air Ball》。（有聲娛樂提供）

郭芝吟(吱吱)推出新歌〈Air Ball〉，以籃球中的術語籃外空心球作為發想，她說創作時剛好在打球跟運動，「讓我突然想到投出空心球的無力，就像是在感情中的無力感，當越想追逐、緊握著一段關係不放時，那種失落的感覺越明顯。」吱吱也提到自己的感情經驗雖然不多，過去在分手過後也曾在黑洞中，執著的想找到答案，希望這次作品能給予相同經驗的聽者們一些心理慰藉，勇敢邁出下一步，放下執念迎接更好的下一段感情。

吱吱全新單曲《Air Ball》收錄兩首新歌〈Air Ball〉及〈輕輕點播過去〉，兩首歌為一段感情結束與走過的二部曲，分別為前期的「緊抓不放」到分手多時回過頭後的「放下執著」，描寫失戀的情緒變化。其中在錄製〈輕輕點播過去〉時，吱吱家中的狗剛好走失，讓她在錄製DEMO時落下不少眼淚，吱吱笑說：「可能是我還沒準備好跟布丁say goodbye 。」

除了感情層面，在對於家人、朋友甚至在日常生活中，其實也充滿著執著與放不下的心情。吱吱提到，自己最常是體現在自己最愛的運動及音樂上，她分享小時候就很愛運動，但因為罹患軟骨瘤因此與運動漸行漸遠，於是她開始接觸歌唱，學生時期曾加入合唱團及組樂團，以為對運動能就此放下，但就在參與節目「全明星運動會」時，發現對運動的愛有增無減，也發現因為自己的訓練及經驗不夠，常在途中有著無力及遺憾的感覺。

在音樂上，吱吱也提到因為非科班出身，自己的樂理程度常在與樂手老師們或製作人溝通時有些「代溝」，目前也正在努力學習中，她笑說：「希望長大後能慢慢將這些遺憾填滿，成為自己理想中的模樣。」

隨著新單曲的推出，吱吱也宣布展開「It’s Okay Don’t Be Sad 把色彩留給自己 」音樂會，將在本週六(6／24)於台北後台咖啡開唱，「師兄」歐漢聲也將驚喜現身，7／2於自己的家鄉台東鐵花村舉辦演出！台東場更是她首次在家鄉的專場，她笑說：「我不用號召，家人當天就已經規劃好要一起開車來看我了，這次也會邀請爸爸跟弟弟一起上台表演，重現當年我們組樂團的光景。」