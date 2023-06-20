獅子山共和國籍遊艇「AQUARIUS 1」去年11月在高雄茄萣外海運毒被逮，行政執行署高雄分署7月4日將船進行拍賣，1680萬元起拍，目前該船停泊在旗津區海巡署艦隊分署第五海巡隊，30日開放登記賞船。（行政執行署高雄分署提供／袁庭堯高雄傳真）

販毒集團去年11月利用獅子山共和國籍遊艇「AQUARIUS 1」在高雄茄萣外海運毒，被海巡署緝私艦艇查獲，起出842公斤、市值20億元的K他命。高雄地檢署起訴沈男等人後，囑託行政執行署高雄分署7月4日將船進行拍賣，1680萬元起拍，目前該船停泊在旗津區海巡署艦隊分署第五海巡隊，30日開放登記賞船。

屏東沈姓男子去年10月底駕駛「AQUARIUS 1」先到東引島外海接駁自陸姓、郭姓及周姓3名大陸籍船員，3人輪流駕駛遊艇到泰國、柬埔寨等國家維修整備，11月時在泰國灣附近海域收取第三級毒品K他命38包上船，朝高雄返航。

同月25日傍晚，「AQUARIUS 1」航行至高雄茄萣西方20海浬，第五海巡隊艋私艇發現該船後方拖著一艘載有白色麻布袋的救生筏，形跡可疑，要求登船檢查。犯嫌見狀直接將救生筏拖曳繩斬斷，加速蛇行逃逸。

海巡人員強勢攔阻、控制後登船查驗，當場扣得K他命842.2公斤，市值超過20億元。沈男等人全遭高雄地院裁定羈押禁見，全案依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例等罪嫌起訴。

「AQUARIUS 1」2021年新建啟用，目前停泊在旗津區海巡署艦隊分署第五海巡隊。檢方擔心扣押後因長期未使用、停泊在港區，有海鹽侵蝕、機具老化疑慮，囑託高雄分署進行拍賣，經鑑價後，將以1680萬元起拍。30日上午10點至11點30分高雄分署將導引民眾登船觀覽。