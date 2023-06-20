科學家今天釋出警訊，喜馬拉雅山的冰川提供重要水源供近20億人使用，卻因氣候變遷正以從未有過的速度加快融化，導致社區暴露未知災難風險中，潛在後果不堪設想。

綜合法新社與路透社報導，根據「國際山區整合發展中心」（International Centre for Integrated Mountain Development）報告，從2011年到2020年間，冰川消失的速度比前一個10年快了65%。

研究主要作者韋斯特（Philippus Wester）告訴法新社：「天氣愈暖，冰愈會融化，這可以想見。但我們沒料到且非常擔心的是速度。」

報告指出，興都庫什喜馬拉雅地區（Hindu Kush Himalaya）冰川對於住在山區的2.4億人和下方河谷的16.5億人來說，是非常重要的水源。

國際山區整合發展中心表示，按照目前碳排放的趨勢，到了本世紀末，冰川的體積可能比現在削減多達8成。國際山區整合發展中心是一個跨政府組織，總部位於尼泊爾，成員國還包括阿富汗、孟加拉、不丹、中國、印度、緬甸、巴基斯坦。

這個地區的冰川是10個重要河流系統源頭，包括恆河、印度河、黃河、湄公河和伊洛瓦底江，直接或間接供應了數十億人口所需的糧食、能源、乾淨空氣和收入。

國際山區整合發展中心副秘書長柯茲爾（Izabella Koziell）說：「亞洲有20億人仰賴這些冰川和雪供應的水源，失去這個冰凍圈的後果將不堪設想。」

各國在2015年的巴黎氣候協定中，同意將全球暖化幅度控制在比工業化前水準高攝氏1.5度到2度之內，但這份經過同儕審查的報告指出，即便達到這個目標，這些冰川也可能在2100年之前融化1/3到1/2。

國際山區整合發展中心的生計與移民議題專家馬哈江（Amina Maharjan）說，這個地區的聚落沒有獲得他們所需的支援，「多數適應行動是社區和家庭（對氣候事件）做出反應，不足以應付氣候變遷的挑戰…未來的重點會是預先為變化做準備」。