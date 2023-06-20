3年前在海軍陸戰隊擔任士官督導長的蔡男，邀女兵到寢室內喝酒後，竟扯內衣吻胸後性侵，被害人透過同袍向連長報告，蔡的惡行才被揭發，最高法院駁回蔡的上訴，依現役軍人犯強制性交罪，將他判處有期徒刑4年2月定讞。

蔡男與被害女子都是海軍陸戰隊某連之軍人，蔡是士官督導長，她是同連之上兵，她之前因不適應軍旅生活，蔡男曾對她施以援助，她因而對他心生感激，2020年9月20日晚上購買啤酒放置在蔡的士官督導長寢室，他邀約她一同至士官督導長寢室飲酒。

2人在士官督導長寢室之內寢飲酒後，她表示要離去，蔡男先以手勾住她頸部，使她無法離開，復將她強行壓制在床上，再將她衣服往上掀開及解開內衣，並強行親吻她之嘴巴及胸部。

她試圖離開而走向門口處時，蔡男又趨步上前，並強行自後方將她壓制在牆壁上，再將手強行伸入她內褲裡及以手指插入她私處，期間她不斷以口頭拒絕及肢體掙扎，然蔡男仍強制性交得逞，她向同袍求助，並輾轉上報連長，始查悉蔡的惡行。

一審及二審認為，蔡男身為被害人同連隊之士官督導長，與她為長官及部屬關係，竟無視軍隊長官對於部屬之保護照顧義務，亦無視軍中應嚴守性別分際之規範，加以性侵，且犯罪後更矢口否認犯行，毫無悔意，敗壞軍箴，判刑4年2月，他不服提上訴，最高法院駁回確定。

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