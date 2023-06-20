近日出國旅遊夯，不少人已經在規劃下半年的旅行。臉書粉專《布萊N 機票達人》分享，泰國越捷航空大特價，台北到曼谷來回機票含稅加刷卡手續費，最低2873元，幾乎可以說是「高鐵價」，引起網友討論。

臉書粉專《布萊N 機票達人》昨分享，無意間刷到泰越捷航空偷偷釋出一大堆超便宜的機票，選擇各種日期組合以後，發現台北到曼谷來回機票，含稅加上刷卡手續費，最低只要2873元，只不過沒有託運行李。

臉書粉專《布萊N 機票達人》表示，這個價格真的超級佛心，名副其實的「高鐵價」，而這個超殺機票的出發時間多是在暑假期間，也就是7月到8月的時候。

臉書粉專《布萊N 機票達人》也說，這次特價的票蠻多的，且按照泰越捷航空過往的習慣就是票慢慢放，也可以說是想放就放，現在找沒有，可能過個幾小時或是明天又有了，所以一早睡醒才看到的人也別太扼腕，現在點點看都還有機會。

貼文引起網友討論，「時間還算不錯」、「剛睡醒的人：11月票還很多。但我無法」、「一早醒來很扼腕」、「感覺9月前來回4000元左右很佛，9月後3000元內很可以」、「可惡，太早睡了只能扼腕」。