新北幼兒園餵藥疑雲延燒，國民黨批評調查太慢，其總統參選人侯友宜陣營也批衛福部次長王必勝政治操作，要監察院調查，另針對高雄稽查出4名兒科醫師不當使用苯巴比妥一事，藍營也要求衛福部組專案小組徹查。對此，行政院副院長鄭文燦20日指出，國民黨陣營可能因為最近很多狀況，將每件事都泛政治化，但沒有必要以孩童健康作為犧牲品。

鄭文燦上午出席商周「2023綠電高峰會」前受訪指出，幼兒園餵藥有一定規範，教育部針對餵藥規範加強宣導，包括經家長同意、有醫生處方簽，餵藥之前做好辨識工作也是基本，只要把基本規範做好，相信孩子健康會得到照顧。

鄭文燦指出，至於新北市幼兒園個案，經過長庚跟台北榮總醫院檢驗，目前檢調正在調查，政院尊重檢調調查權限，盼能把整個事情經過攤在陽光下，讓家長放心，也確保孩童的健康。

此外，高雄4醫生疑似不當開立苯巴比妥藥物，國民黨要求中央不要雙標，應組專案小組徹查，侯友宜昨也喊出若當選，要恢復特偵組徹查疫苗、口罩、快篩。

鄭文燦指出，各地方政府都能稽查醫療院所是否使用管制藥品，不限高雄市，法規是全國統一，只要有醫療院所違反規範就必須開罰；政府守護國民健康，包括用藥也有一定的規範，此事目前在他來看，是被過度政治操作、無限上綱，造成幼教業者不必要的恐慌，相信幼教業者跟家長有一定信賴關係，只要按照教育部規範流程、用藥指示等等，是沒有問題的。

話鋒一轉，他直指，藍營可能因為最近很多狀況，才把每件事情泛政治化，但他認為沒必要以孩童健康作為犧牲品，政府要把規範做好，讓家長放心、幼兒園獲得信賴及孩子健康得到最大的保障，這還是政府的基本出發點。