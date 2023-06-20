據了解，瑞銀集團已要求聯準會、瑞士金融市場管理局(FINMA)、英國審慎監理局(PRA)公布他們的調查，並在六月底一起宣布處罰措施。

英國的PRA可能會開出高達1億英鎊(約1.3億美元)的罰款；聯準會可能處以3億美元罰款。該報導稱，瑞信只為罰款準備了3500萬美元。

此外瑞士央行行長Marlene Amstad在五月時曾說，瑞士監管機關沒有權力罰款金融機構。

Archegos的倒閉來自於創辦人利用全報酬互換(一種金融合約)來增加該公司在市場頭寸的有效規模。該家美國公司的倒閉，帶給瑞士信貸數十億美元的虧損。

瑞銀在上周正式完成了對瑞信的收購程序，並打造了一家資產負債表規模達1.6兆美元的資產管理巨頭。

在一份報告顯示，瑞銀在今年五月預留了40億美元的準備，以應付瑞信潛在的訴訟問題。

相關監管單位以及瑞銀都沒有對該新聞報導提出評論。