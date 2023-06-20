統一證受國際黑天鵝不斷及台股成交量衰退影響，2022年合併淨收益62.71億元、年減達46.04％，本業獲利及業外收益分別降至近6年、近9年低點，使歸屬母公司稅後淨利7.29億元、年減達81.8％，每股盈餘0.5元，雙創近11年低點。

不過，隨著台股交易量回溫、國際市場相對穩定，統一證在泛自營業務操作獲利優於去年同期帶動下，2023年前5月自結合併淨收益32.63億元、年增達66.87％，創同期第三高，稅後淨利8.26億元、每股盈餘0.568元，較去年同期虧損3.85億元、0.264元大幅轉盈。

展望2023年，統一證認為，隨著台股近期市況顯著轉佳，近月營收有望達先前預估水準，承銷業務亦同步受惠回暖下，預期今年營運將優於去年。不過，各國貨幣政策緊縮力道、美中科技爭端及地緣政治風險等，均為全球景氣及貿易成長重要變數。

統一證將持續掌握市場契機，謹慎評估投資效益、落實風控，目標追求長期穩定獲利。並積極運用金融科技朝數位化發展，提供穩定、安全、靈活且多樣化的交易環境平台，提升市場競爭力，同時強化公司治理及善盡社會責任，秉持穩健務實的經營策略，於維穩中求勝。