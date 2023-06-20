先來看市場價值，有170億美元的新加坡航空，幾乎是國泰航空的3倍。在疫前的4年之前，雙方差距僅20億美元左右。股價方面，新航剛剛結束自2008年以來，日線連漲12天的最長紀錄，今年迄今共漲約40%。相反地，國泰竟跌9.3%。

彭博社表示，這兩家亞洲大型航空業者現在的業務表現，都比疫情時要好太多。不過，從股價上來看，生意大好的新航無疑反彈的幅度要比較大，且是亞洲航空公司復甦的楷模。

由於香港政府不願意過早就大幅鬆綁抗疫嚴格的規定，故國泰航空也比較晚才陸續回歸正常。加上還在招聘新員工，以及增加新服務之下，預估國泰可能要等到2024年底，才會看到疫前的榮景。

由於需求大於供給，在班機座位常常一位難求下，機票也漲翻天。但乘客並沒有被貴參參的價格給嚇跑，也讓航空公司賺進大把鈔票。以新航截至3月的財年獲利來說，高達21.6億星幣，約16億美元並創新高紀錄。同時，營收為178億星幣，也已超過疫前水準。

至於香港的國泰航空，財務體質雖有改善，但去年510億港幣，約66億美元營收，還不到疫前2019年的一半。不過，國泰現在至少有錢，可以在6月底時，應要付給政府總數約15.2億港幣的現金股息。

員工薪水的部分，新加坡航空大賺錢之下，員工可分到約8個月的薪資獎金。反觀國泰航空，因為公司正在改變薪水派發結構，可能永遠調低薪水，故士氣低落，尤其是飛行機師。

彭博社統計，股價在過去3個月飆升34%的新加坡航空，是全球表現最好的航空類股之一。不過，還是比台灣長榮航空狂漲56%要遜色一點。同時間，新加坡海峽時報指數（STI）小漲約2%，國泰航空則上漲6.2%。

5月份期間，新加坡航空載客量達280萬位左右，已是疫前載運量的88%。或許未來有機會，新航可打破自己在2020年元月，所創下340萬人次紀錄。至於國泰航空4月載客量只有近140萬位。國泰表示，到2023年底，應該只能恢復至疫前的70%左右。

目前，這兩家航空公司都在大舉徵才，但國泰航空遇到的挑戰貌似更大。疫情期間，國泰少了近4成人力，還要歸還政府機關提供的195億港幣新冠疫情救助金。

在營運方面，新加坡航空以及旗下的廉價航空公司酷航（Scoot），兩者全球航線合計已達114個，而國泰航空與旗下的廉價航空公司香港快運（HK Express）僅恢復到70個。疫前，新航與國泰的航線分別有136個與119個。至於新航與酷航共擁有195架飛機，國泰則有222架，部分尚在沙漠封存中。