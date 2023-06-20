一名30歲年輕女子出現嚴重卵巢早衰問題，已接近停經，起初找不到特定病理性原因，經檢查發現體內汞含量及塑化劑超標，原來是女子愛吃生魚片造成；醫師提醒，大型魚類的汞含量通常都很高，而且汞一但進入體內就很難排除，建議民眾飲食應多樣化，盡量不要只吃單一食物，深海魚則要適量，一周不要吃超過半個巴掌大。

華育生殖醫學中心副院長王呈瑋在臉書發文指出，一位30歲女性嚴重卵巢早衰，已接近停經，一開始找不到特定病理性原因，染色體也正常，建議她檢查體內重金屬及塑化劑，發現汞含量和塑化劑都超標，醫師詢問才得知女子很愛吃生魚片。

「卵巢早衰可能和重金屬及塑化劑有關係」，王呈瑋表示，大型魚類的汞含量通常都很高，而且汞一但進入體內就很難排除。他坦言自己也喜歡吃生魚片，建議大家盡量飲食多樣化，不要只吃單一食物，魚類則以小型魚類為主。

林口長庚臨床毒物科醫師顏宗海指出，大型深海魚通常在海中存活10至20年，又是食物鏈的頂端，加上海洋工業汙染嚴重，可能有甲基汞汙染的問題，建議民眾吃深海魚要適量，以50公斤成人為例，一周不要吃超過半個巴掌大。